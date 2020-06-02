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"هيئة الرقابة": جولات للتأكد مـن تطبيق بروتوكولات الحد من انتشار كورونا

تشمل الجهات الحكومية لضمان بيئة آمنة للعاملين

تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كافة مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وعبرت الهيئة عن أملها من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

كما دعت إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الرقابة": جولات للتأكد مـن تطبيق بروتوكولات الحد من انتشار كورونا
سبق

تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كافة مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وعبرت الهيئة عن أملها من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

كما دعت إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:19 PM

"هيئة الرقابة": جولات للتأكد مـن تطبيق بروتوكولات الحد من انتشار كورونا

تشمل الجهات الحكومية لضمان بيئة آمنة للعاملين

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قاسم الخبراني - الرياض
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تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كافة مناطق المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وعبرت الهيئة عن أملها من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

كما دعت إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.

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