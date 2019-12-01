بدءًا من اليوم.. "أحوال مكة" تُقدم خدماتها لـ9 مواقع ضمن "مبادرة نأتي إليك"

تساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد للمستفيدين من الخدمات المتنقلة

بدأت وحدات الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة -ابتداء من اليوم- في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (٩) مواقع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة "هويتي انتمائي"، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد، بزيارة لمحافظتَي الكامل وأضم (رجال) ومحافظة ميسان، يومي الأحد والاثنين (رجال- نساء)، ومحافظة الليث لمدة خمسة أيام من الأحد إلى الخميس (نساء)، والإدارة العامة للتعليم بالطائف يومي الأحد والاثنين (رجال)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة من الثلاثاء حتى الخميس، ومنسوبي ونزلاء مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف يومي الثلاثاء والأربعاء، والمدينة الصناعية بمكة المكرمة (رجال) يوم الأربعاء، وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وأكدت "الأحوال المدنية" أن الخدمات المتنقلة تُعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية بها؛ لما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.