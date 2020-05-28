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في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

من خلال الاختبارات المبدئية قبل الاستئناف الرسمي

رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.

وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".


وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.

وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".


وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:28 PM

في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

من خلال الاختبارات المبدئية قبل الاستئناف الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.

وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".


وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.

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