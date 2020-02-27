"تعليم صامطة" يختتم تصفيات المهارات الأدبية وبرنامج الحوار "العربي - الإنجليزي"

"الصميلي": تهدف إلى صقل المواهب لدى الطلاب وتنمية مهارات الإلقاء والارتجال

‫رعى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الخميس، ختام منافسات التصفيات النهائية لبرنامج المهارات الأدبية وبرنامج الحوار الطلابي "العربي - الإنجليزي" على مستوى مدارس المكتب، والتي نظمتها وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم صامطة، وأُقيمت بابتدائية الملك سعود واستمرت لمدة يومين.

وتفصيلاً، أوضح " الصميلي" أن البرنامجين ينفذان بالمكتب بدعم من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مضيفًا أن هذه البرامج تهدف إلى صقل المواهب الأدبية لدى الطلاب وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء والارتجال والكتابة الأدبية والرسائل البريدية والحوار الطلابي لديهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي كما يعملان في نشر الثقافة والعناية بالقراءة والكتابة لدى الطلاب من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة، كما تحقق عدد من الأهداف أبرزها تعميق اعتزاز الطلاب بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وعبّر "الصميلي" عن سعادته وفخره بتكريم الثلة المتميزة من الطلبة الحاصلين على المراكز المتقدمة ومتمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والتميز وتحقيق مراكز متقدمة في التصفيات القادمة على مستوى تعليم جازان مقدمًا شكره إلى رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة الأستاذ خالد بن عبدالله جعبور على متابعته لهذه البرامج.

‫ومن جهة أخرى، أكد رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور أن هذه البرامج تلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من مدير المكتب، مضيفًا أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية شاركوا في تصفيات البرنامجين على مستوى مدارس المكتب بعدد 65 طالبًا في البرنامجين يمثلون 43 مدرسة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس وحدة النشاط الطلابي بالمكتب على الجهود التي بذلت لتنظيم هذه المنافسات.

وقال رئيس وحدة النشاط الطلابي طارق صبيحي بدوره إن عدد الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى مدارس المكتب في المهارات الأدبية بلغ 18طالبًا وتأهل منهم 6 طلاب للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى تعليم جازان، مقدمًا شكره لرئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة على دعمه لبرامج وحدة النشاط الطلابي، كما شكر رئيس لجنة البرامج الثقافية وبرامج التدريب المشرف التربوي إبراهيم عريبي على الترتيب لهذه التصفيات وكذلك أعضاء اللجنة ولجان التحكيم ورواد النشاط الطلابي الذين شاركوا بطلابهم في البرنامجين.

‫وشهد الختام تكريم الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى مدارس المكتب والمتأهلين للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى تعليم جازان.