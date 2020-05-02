النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

اعتبارًا من 26 مايو.. بريطانيا تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحي

سوف تسمح للمواطنين بمغادرة بيوتهم بفتح غالبية المجلات التجارية

قالت صحيفة "صن" البريطانية إن، الحكومة في البلاد تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليًا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم لكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون صعبًا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا المستجد، قد تراجع بشكل كبير. ويدل استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررًا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتبارًا من 26 مايو.. بريطانيا تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحي
سبق

قالت صحيفة "صن" البريطانية إن، الحكومة في البلاد تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليًا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم لكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون صعبًا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا المستجد، قد تراجع بشكل كبير. ويدل استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررًا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:22 PM

اعتبارًا من 26 مايو.. بريطانيا تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحي

سوف تسمح للمواطنين بمغادرة بيوتهم بفتح غالبية المجلات التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,856

قالت صحيفة "صن" البريطانية إن، الحكومة في البلاد تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليًا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

ووفق روسيا اليوم لكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون صعبًا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا المستجد، قد تراجع بشكل كبير. ويدل استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررًا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,798
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة