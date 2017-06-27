"الكناني" يحتفل بزواجه في المندق

احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني.
ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق.
"سبق" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير".
احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني.
ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق.
"سبق" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير".
احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني.
ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق.
"سبق" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير".
احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني.
ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق.
"سبق" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير".