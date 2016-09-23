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بمشاركة 35 لاعباً.. انطلاق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في الدمام

تنطلق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في مدينة الدمام، بتنظيم الاتحاد السعودي للهوكي، وبمشاركة 35 لاعباً.

وتعد البطولة المفتوحة للهوكي هي الأولى على مستوى المملكة بنظام "Indoor Hockey".

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 35 لاعباً.. انطلاق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في الدمام
سبق

تنطلق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في مدينة الدمام، بتنظيم الاتحاد السعودي للهوكي، وبمشاركة 35 لاعباً.

وتعد البطولة المفتوحة للهوكي هي الأولى على مستوى المملكة بنظام "Indoor Hockey".

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
06:58 PM

بمشاركة 35 لاعباً.. انطلاق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في الدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنطلق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في مدينة الدمام، بتنظيم الاتحاد السعودي للهوكي، وبمشاركة 35 لاعباً.

وتعد البطولة المفتوحة للهوكي هي الأولى على مستوى المملكة بنظام "Indoor Hockey".

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.

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