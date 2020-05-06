النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
زفّ بشرى انخفاض معدل الوفيات وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة

وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً

المكسيك: ارتفاع الإصابة الإجمالية بكورونا إلى 26025 والوفيات 2507

ارتفعت حالات الإصابة المؤكّدة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد في المكسيك، إلى 26 ألفاً و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا؛ في مؤتمر صحفي، البارحة، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 متوفين بعد تسجيل 236 حالة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفاً و99 حالة مشتبهاً فيها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: ارتفاع الإصابة الإجمالية بكورونا إلى 26025 والوفيات 2507
سبق

ارتفعت حالات الإصابة المؤكّدة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد في المكسيك، إلى 26 ألفاً و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا؛ في مؤتمر صحفي، البارحة، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 متوفين بعد تسجيل 236 حالة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفاً و99 حالة مشتبهاً فيها.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:26 AM

المكسيك: ارتفاع الإصابة الإجمالية بكورونا إلى 26025 والوفيات 2507

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
33

ارتفعت حالات الإصابة المؤكّدة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد في المكسيك، إلى 26 ألفاً و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا؛ في مؤتمر صحفي، البارحة، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 متوفين بعد تسجيل 236 حالة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفاً و99 حالة مشتبهاً فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,018

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة