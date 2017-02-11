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الاتحاد يقيل الهولندي تين كات من منصبه ويعين مساعده مدربًا للفريق

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية؛ مقدمًا الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق.

وأسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق الكروي إلى مساعده المدرب الهولندي بيتر هامبرج، ليقود دفة الفريق الأول بالنادي في المباريات القادمة.

إدارة نادي الاتحاد المدرب الهولندي هينك تين كات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يقيل الهولندي تين كات من منصبه ويعين مساعده مدربًا للفريق
سبق

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية؛ مقدمًا الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق.

وأسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق الكروي إلى مساعده المدرب الهولندي بيتر هامبرج، ليقود دفة الفريق الأول بالنادي في المباريات القادمة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:31 PM

الاتحاد يقيل الهولندي تين كات من منصبه ويعين مساعده مدربًا للفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,895

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية؛ مقدمًا الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق.

وأسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق الكروي إلى مساعده المدرب الهولندي بيتر هامبرج، ليقود دفة الفريق الأول بالنادي في المباريات القادمة.

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