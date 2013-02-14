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ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحيلا إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشبو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:33 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:40 PM

ضبط 5.1 كجم شبو بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود بجدة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.. وأحيلا إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,130

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (5.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، بحوزة مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

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