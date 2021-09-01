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بعد "حرب أبراج الكهرباء".. خطوة إيرانية جديدة تعمق معاناة العراقيين

انخفاض مستوى الإنتاج بأكثر من 5 آلاف ميغاواط يزيد من شح الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من طرف إيران.

وقالت الكهرباء العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحدٍّ قديم متجدد تمثل في تخفيض كميات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج التيار في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق.

وأوضحت أن الكميات انخفضت من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً، مما أدى إلى خسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة.

وقالت إنها اتخذت إجراءات عاجلة تضمنت التنسيق مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، الذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج

وأضافت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد، لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.

وتزامن تقليص كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق مع إحياء الشيعة في البلاد ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التي كانت وزارة الكهرباء العراقية تستعد لها من أجل توفير الطاقة للمشاركين في الاحتفالات.

ويعاني العراقيون من مشكلة مستعصية في الكهرباء طول السنوات الماضية، وتفاقمت هذا العام، مع اندلاع ما يعرف بـ"حرب أبراج الكهرباء"، التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلاد.

وتشح الكهرباء في العراق، خلال فصل الصيف، إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة؛ نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء خاصة لتشغيل مكيفات الهواء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد "حرب أبراج الكهرباء".. خطوة إيرانية جديدة تعمق معاناة العراقيين
سبق

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من طرف إيران.

وقالت الكهرباء العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحدٍّ قديم متجدد تمثل في تخفيض كميات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج التيار في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق.

وأوضحت أن الكميات انخفضت من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً، مما أدى إلى خسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة.

وقالت إنها اتخذت إجراءات عاجلة تضمنت التنسيق مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، الذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج

وأضافت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد، لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.

وتزامن تقليص كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق مع إحياء الشيعة في البلاد ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التي كانت وزارة الكهرباء العراقية تستعد لها من أجل توفير الطاقة للمشاركين في الاحتفالات.

ويعاني العراقيون من مشكلة مستعصية في الكهرباء طول السنوات الماضية، وتفاقمت هذا العام، مع اندلاع ما يعرف بـ"حرب أبراج الكهرباء"، التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلاد.

وتشح الكهرباء في العراق، خلال فصل الصيف، إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة؛ نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء خاصة لتشغيل مكيفات الهواء.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:13 PM

بعد "حرب أبراج الكهرباء".. خطوة إيرانية جديدة تعمق معاناة العراقيين

انخفاض مستوى الإنتاج بأكثر من 5 آلاف ميغاواط يزيد من شح الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من طرف إيران.

وقالت الكهرباء العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحدٍّ قديم متجدد تمثل في تخفيض كميات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج التيار في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق.

وأوضحت أن الكميات انخفضت من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً، مما أدى إلى خسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة.

وقالت إنها اتخذت إجراءات عاجلة تضمنت التنسيق مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، الذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج

وأضافت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد، لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.

وتزامن تقليص كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق مع إحياء الشيعة في البلاد ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التي كانت وزارة الكهرباء العراقية تستعد لها من أجل توفير الطاقة للمشاركين في الاحتفالات.

ويعاني العراقيون من مشكلة مستعصية في الكهرباء طول السنوات الماضية، وتفاقمت هذا العام، مع اندلاع ما يعرف بـ"حرب أبراج الكهرباء"، التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلاد.

وتشح الكهرباء في العراق، خلال فصل الصيف، إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة؛ نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء خاصة لتشغيل مكيفات الهواء.

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