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"المدني" يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال رمضان

أوصى ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بالزيت المقلي

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وتعزيزًا للسلامة المنزلية، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، ركزت فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي.
واشتملت الموضوعات على بعض المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند إعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوصى الدفاع المدني ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بواسطة الزيت المقلي لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وإبعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام، ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

وأكد ضرورة عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها، إضافة إلى توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

المديرية العامة للدفاع المدني الحوادث المنزلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال رمضان
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وتعزيزًا للسلامة المنزلية، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، ركزت فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي.
واشتملت الموضوعات على بعض المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند إعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوصى الدفاع المدني ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بواسطة الزيت المقلي لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وإبعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام، ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

وأكد ضرورة عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها، إضافة إلى توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
02:52 PM

"المدني" يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال رمضان

أوصى ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بالزيت المقلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وتعزيزًا للسلامة المنزلية، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، ركزت فيها على العديد من الموضوعات التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي.
واشتملت الموضوعات على بعض المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم سواء كانت في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند إعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوصى الدفاع المدني ربات المنازل بالحذر عند إعداد الطعام بواسطة الزيت المقلي لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وإبعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام، ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

وأكد ضرورة عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها، إضافة إلى توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

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