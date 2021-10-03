جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.