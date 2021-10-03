جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى الـ 6 مساءً

تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.