بالصور.. تعرّف على أذكى كمامة في العالم

ميكروفون مدمج وتهوية فعالة وإضاءة في الظلام

كشفت شركة ريزر للألعاب، عن صنع "أذكى" كمامة على مستوى العالم؛ إذ يوجد بها ميكروفون مدمج.

وطِبقًا للتصميم الأوليّ، الذي كشف النقاب عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية؛ فإن الكمامة تُضَخّم صوت المستخدم لمنع كتمانه نتيجة ارتداء الكمامة، طبقًا لـ"بي بي سي".

ويشمل التصميم تهوية فعالة تساعد على زفير أدفأ واستنشاق هواء أبرد.

شركة ريزر تقول إن كمامتها مصنفة على أنها من نوعية كمامات "N95" لكن بي بي سي لم تراجع هذا المنتج.

الكمامة في حد ذاتها مصنوعة من البلاستيك الشفاف؛ الأمر الذي يجعل من السهل قراءة حركات الشفاه والتعرف على تعبيرات الوجه.

وتقول الشركة إن الكمامة بها خاصية إضاءة تجعل الجزء الداخلي منها يضيء بشكل آلي عندما يتعرض للظلام؛ الأمر الذي يجعل ملامح الوجه واضحة.

وتزعم شركة ريزر أن هذا يسمح للمرء بأن "يعبّر عن نفسه بشكل واضح بغضّ النظر عن ظروف الإضاءة".