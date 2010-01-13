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شح وانقطاع وتهديد.. مزارعو قنونا يناشدون فتح بوابات السد!

الآبار المعتمد عليها جفّت مما أثر على المحاصيل.. "معاناة قلة الأمطار"

ناشد مزارعو وادي قنونا وأهالي مركز سبت الجارة ببني عيسى وبني زيد شرق، محافظ القنفذة ووزير البيئة والمياه والزراعة، التوجيه بفتح بوابات سد وادي قنونا.

وأشاروا إلى أنهم في أمسّ الحاجة لري مزارعهم بواسطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلباً على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وأضافوا: سكان بعض القرى أصبحوا يعانون من عدم وجود المياه الكافية في آبارهم التي يعتمدون عليها اعتمادًا كاملًا لتوفير مصادر مياه السقيا لمنازلهم؛ لأنه ليس لديهم مشاريع سقيا تغنيهم سوى الآبار الأهلية، وتسبب عدم هطول الأمطار هذا الموسم في زيادة معاناتهم.

وتابعوا: فتح بوابات السد يسهم في سد حاجتهم من المياه، كما أنه يسهم في التنشيط السياحي؛ لأن توفّر المياه وجريانها في الوادي يُعتبر من أهم عوامل جذب الزوار الذين يقصدون المنطقة؛ بسبب اعتدال أجوائها في الوقت الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شح وانقطاع وتهديد.. مزارعو قنونا يناشدون فتح بوابات السد!
سبق

ناشد مزارعو وادي قنونا وأهالي مركز سبت الجارة ببني عيسى وبني زيد شرق، محافظ القنفذة ووزير البيئة والمياه والزراعة، التوجيه بفتح بوابات سد وادي قنونا.

وأشاروا إلى أنهم في أمسّ الحاجة لري مزارعهم بواسطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلباً على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وأضافوا: سكان بعض القرى أصبحوا يعانون من عدم وجود المياه الكافية في آبارهم التي يعتمدون عليها اعتمادًا كاملًا لتوفير مصادر مياه السقيا لمنازلهم؛ لأنه ليس لديهم مشاريع سقيا تغنيهم سوى الآبار الأهلية، وتسبب عدم هطول الأمطار هذا الموسم في زيادة معاناتهم.

وتابعوا: فتح بوابات السد يسهم في سد حاجتهم من المياه، كما أنه يسهم في التنشيط السياحي؛ لأن توفّر المياه وجريانها في الوادي يُعتبر من أهم عوامل جذب الزوار الذين يقصدون المنطقة؛ بسبب اعتدال أجوائها في الوقت الحالي.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:53 AM

شح وانقطاع وتهديد.. مزارعو قنونا يناشدون فتح بوابات السد!

الآبار المعتمد عليها جفّت مما أثر على المحاصيل.. "معاناة قلة الأمطار"

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حسن العيسي - القنفذة
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2,714

ناشد مزارعو وادي قنونا وأهالي مركز سبت الجارة ببني عيسى وبني زيد شرق، محافظ القنفذة ووزير البيئة والمياه والزراعة، التوجيه بفتح بوابات سد وادي قنونا.

وأشاروا إلى أنهم في أمسّ الحاجة لري مزارعهم بواسطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلباً على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وأضافوا: سكان بعض القرى أصبحوا يعانون من عدم وجود المياه الكافية في آبارهم التي يعتمدون عليها اعتمادًا كاملًا لتوفير مصادر مياه السقيا لمنازلهم؛ لأنه ليس لديهم مشاريع سقيا تغنيهم سوى الآبار الأهلية، وتسبب عدم هطول الأمطار هذا الموسم في زيادة معاناتهم.

وتابعوا: فتح بوابات السد يسهم في سد حاجتهم من المياه، كما أنه يسهم في التنشيط السياحي؛ لأن توفّر المياه وجريانها في الوادي يُعتبر من أهم عوامل جذب الزوار الذين يقصدون المنطقة؛ بسبب اعتدال أجوائها في الوقت الحالي.

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