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أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة مدن

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:36 PM

أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة مدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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