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خلال الـ24 ساعة.. قبرص تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا للإصابات بكورونا

1120 حالة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت قبرص، أنها سجلت 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في رقم قياسي جديد للإصابات في البلاد.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال ميرور" القبرصية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة و165 حالة شفاء؛ لافتة إلى أن السلطات الصحية في قبرص حذّرت من أن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد يخرج عن السيطرة.

وبموجب الأرقام الجديدة ارتفعت الوفيات في البلاد إلى 383 حالة، والإصابات إلى 87305 أشخاص.

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خلال الـ24 ساعة.. قبرص تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا للإصابات بكورونا
سبق

أعلنت قبرص، أنها سجلت 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في رقم قياسي جديد للإصابات في البلاد.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال ميرور" القبرصية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة و165 حالة شفاء؛ لافتة إلى أن السلطات الصحية في قبرص حذّرت من أن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد يخرج عن السيطرة.

وبموجب الأرقام الجديدة ارتفعت الوفيات في البلاد إلى 383 حالة، والإصابات إلى 87305 أشخاص.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:27 AM

خلال الـ24 ساعة.. قبرص تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا للإصابات بكورونا

1120 حالة جديدة ووفاة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قبرص، أنها سجلت 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في رقم قياسي جديد للإصابات في البلاد.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال ميرور" القبرصية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة و165 حالة شفاء؛ لافتة إلى أن السلطات الصحية في قبرص حذّرت من أن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد يخرج عن السيطرة.

وبموجب الأرقام الجديدة ارتفعت الوفيات في البلاد إلى 383 حالة، والإصابات إلى 87305 أشخاص.

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