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الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على مكة تستمر حتى 9 مساء

تتسبب في تدني مدى الرؤية.. والمدني دعا إلى الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد حالة الطقس أمطار مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على مكة تستمر حتى 9 مساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:11 AM

الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على مكة تستمر حتى 9 مساء

تتسبب في تدني مدى الرؤية.. والمدني دعا إلى الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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