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تقييد وتباعد ومسحات.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي "صور"

فيما بادرت "وكالة الرئاسة" بفتح سطح المسجد بهدف التسهيل على القاصدين

كثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتقيد بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف، وتطبيق الإرشادات الوقائية؛ ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي، بأخذ مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفصحها مخبريًّا؛ حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميًّا من كافة أرجاء المسجد؛ لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، وللتأكد من السلامة العامة والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت مؤخرًا بفتح سطح المسجد للمصلين؛ بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقييد وتباعد ومسحات.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي "صور"
سبق

كثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتقيد بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف، وتطبيق الإرشادات الوقائية؛ ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي، بأخذ مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفصحها مخبريًّا؛ حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميًّا من كافة أرجاء المسجد؛ لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، وللتأكد من السلامة العامة والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت مؤخرًا بفتح سطح المسجد للمصلين؛ بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:04 PM

تقييد وتباعد ومسحات.. تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي "صور"

فيما بادرت "وكالة الرئاسة" بفتح سطح المسجد بهدف التسهيل على القاصدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتقيد بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف، وتطبيق الإرشادات الوقائية؛ ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي، بأخذ مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفصحها مخبريًّا؛ حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميًّا من كافة أرجاء المسجد؛ لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، وللتأكد من السلامة العامة والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت مؤخرًا بفتح سطح المسجد للمصلين؛ بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.

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