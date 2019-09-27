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بعد وفاة طفل وعمّته صعقاً.. إغلاق "حديقة الملك عبدالله" بالرياض و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة

لا يزال الصمت سيّد الموقف لدى "الجهات المعنية"

علمت "سبق" أن الجهات المعنية أغلقت يوم أمس "حديقة الملك عبدالله" بحي الملز في العاصمة الرياض، وذلك بعد حادثة وفاة طفل وعمته إثر صعق كهربائي داخل نافورة مائية بالحديقة.

وفي المقابل، لا تزال "الجهات المعنية" تلتزم الصمت، ولم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

من جانبها، تواصلت "سبق" مع والد الطفل المتوفى وشقيق المواطنة؛ ضحايا حادثة "الصعق الكهربائي" بداخل حديقة الملك عبدالله، والذي أكد صحة إغلاق الحديقة، مبيناً أن عدداً من مسؤولي أمانة الرياض زاروه؛ وقدّموا واجب العزاء، وبينوا له أن الحديقة أُغلِقت بالفعل لوجود خلل واضح في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل الحادثة المفجعة على لسان المواطن "نايف محمد الغويري" التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمناً للجميع؛ لكن أثناء لهو "محمد" بالكرة، تدحرجت إلى النافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضاً للصعق الكهربائي، وتوفيا جراء ذلك.

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بعد وفاة طفل وعمّته صعقاً.. إغلاق "حديقة الملك عبدالله" بالرياض و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة
سبق

علمت "سبق" أن الجهات المعنية أغلقت يوم أمس "حديقة الملك عبدالله" بحي الملز في العاصمة الرياض، وذلك بعد حادثة وفاة طفل وعمته إثر صعق كهربائي داخل نافورة مائية بالحديقة.

وفي المقابل، لا تزال "الجهات المعنية" تلتزم الصمت، ولم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

من جانبها، تواصلت "سبق" مع والد الطفل المتوفى وشقيق المواطنة؛ ضحايا حادثة "الصعق الكهربائي" بداخل حديقة الملك عبدالله، والذي أكد صحة إغلاق الحديقة، مبيناً أن عدداً من مسؤولي أمانة الرياض زاروه؛ وقدّموا واجب العزاء، وبينوا له أن الحديقة أُغلِقت بالفعل لوجود خلل واضح في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل الحادثة المفجعة على لسان المواطن "نايف محمد الغويري" التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمناً للجميع؛ لكن أثناء لهو "محمد" بالكرة، تدحرجت إلى النافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضاً للصعق الكهربائي، وتوفيا جراء ذلك.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:52 AM

بعد وفاة طفل وعمّته صعقاً.. إغلاق "حديقة الملك عبدالله" بالرياض و"سبق" تكشف تفاصيل جديدة

لا يزال الصمت سيّد الموقف لدى "الجهات المعنية"

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سعود الدعجاني - الرياض
12
16,360

علمت "سبق" أن الجهات المعنية أغلقت يوم أمس "حديقة الملك عبدالله" بحي الملز في العاصمة الرياض، وذلك بعد حادثة وفاة طفل وعمته إثر صعق كهربائي داخل نافورة مائية بالحديقة.

وفي المقابل، لا تزال "الجهات المعنية" تلتزم الصمت، ولم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

من جانبها، تواصلت "سبق" مع والد الطفل المتوفى وشقيق المواطنة؛ ضحايا حادثة "الصعق الكهربائي" بداخل حديقة الملك عبدالله، والذي أكد صحة إغلاق الحديقة، مبيناً أن عدداً من مسؤولي أمانة الرياض زاروه؛ وقدّموا واجب العزاء، وبينوا له أن الحديقة أُغلِقت بالفعل لوجود خلل واضح في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل الحادثة المفجعة على لسان المواطن "نايف محمد الغويري" التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمناً للجميع؛ لكن أثناء لهو "محمد" بالكرة، تدحرجت إلى النافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضاً للصعق الكهربائي، وتوفيا جراء ذلك.

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