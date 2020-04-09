يذكر أن الدكتور بوريس تشيرفا هو بروفيسور في الجامعة الروسية للثقافة البدنية والرياضة، وأيضاً مدرب لياقة سابق لعدد من الأندية في الدوري الروسي والبيلاروسي والأوكراني.

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة محاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر للمحاضر الروسي الأستاذ الدكتور بوريس تشيرفا "عن بعد" من أجل تطوير المدربين الوطنيين وذلك غداً الجمعة عند السابعة مساءً.

الروسي "بوريس" يحاضر بالمدربين حول الإعداد البدني للاعبي كرة القدم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة محاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر للمحاضر الروسي الأستاذ الدكتور بوريس تشيرفا "عن بعد" من أجل تطوير المدربين الوطنيين وذلك غداً الجمعة عند السابعة مساءً. وتم تحديد محور منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في روسيا ليكون عنواناً للمحاضرة. يذكر أن الدكتور بوريس تشيرفا هو بروفيسور في الجامعة الروسية للثقافة البدنية والرياضة، وأيضاً مدرب لياقة سابق لعدد من الأندية في الدوري الروسي والبيلاروسي والأوكراني. وطلبت اللجنة الفنية من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية التسجيل عبر الرابط التالي: https://tcsaff.wufoo.com/forms/m2n4rfn0dm70s7

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 10:36 PM

الروسي "بوريس" يحاضر بالمدربين حول الإعداد البدني للاعبي كرة القدم ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد".. غداً الجمعة





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أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة محاضرة ضمن برنامج التعليم المستمر للمحاضر الروسي الأستاذ الدكتور بوريس تشيرفا "عن بعد" من أجل تطوير المدربين الوطنيين وذلك غداً الجمعة عند السابعة مساءً.

وتم تحديد محور منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في روسيا ليكون عنواناً للمحاضرة.

يذكر أن الدكتور بوريس تشيرفا هو بروفيسور في الجامعة الروسية للثقافة البدنية والرياضة، وأيضاً مدرب لياقة سابق لعدد من الأندية في الدوري الروسي والبيلاروسي والأوكراني.

وطلبت اللجنة الفنية من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية التسجيل عبر الرابط التالي:

https://tcsaff.wufoo.com/forms/m2n4rfn0dm70s7