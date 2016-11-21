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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 8833 إصابة جديدة بكورونا و217 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، إنها سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليوناً و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، و612587 وفاة، تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالمياً.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 8833 إصابة جديدة بكورونا و217 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، إنها سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليوناً و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، و612587 وفاة، تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالمياً.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:15 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 8833 إصابة جديدة بكورونا و217 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، إنها سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليوناً و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، و612587 وفاة، تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالمياً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,207
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