بعد 3 آلاف عام.. "شياطين تسمانيا" تعود للبر الرئيسي في أستراليا

أكبر الثدييات الجرابية آكلة اللحوم الباقية في العالم.. ضمن القائمة الحمراء

أطلّ حيوان "شيطان تسمانيا"، أكبر الثدييات الجرابية آكلة اللحوم الباقية في العالم، برأسه مجدداً في البر الرئيس في أستراليا، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة آلاف عام.

وكان "شيطان تسمانيا" وهو حيوان في حجم كلب صغير، قد أُدرج اسمه في عام 2008 على قائمة حمراء بالأمم المتحدة للحيوانات المهددة بالانقراض.

واشتهر هذا الحيوان من خلال شخصية "تاز" في مسلسل الرسوم المتحركة (لوني تونز).

وكان الممثل الأسترالي كريس هيمسورث وزوجته الممثلة إلسا باتاكي قد انضما إلى مجموعات حماية البيئة الشهر الماضي لإطلاق 11 من "شياطين تسمانيا" في محمية للحياة البرية بولاية نيو ساوث ويلز على أن يتم إطلاق المزيد منها فيما بعد.

وقال رئيس جمعية أوسي آرك المدافعة عن البيئة تيم فوكنر إن هذه هي "المرة الأولى منذ 3000 عام أو نحو ذلك التي تجوب فيها شياطين تسمانيا غابات البر الرئيسي".

وحرصت جمعية أوسي آرك، التي تعاونت في هذا المشروع مع جمعيات أخرى منها جلوبال وايلدلايف كونزرفيشن ووايلد آرك، على تربية صغار "شياطين تسمانيا" وتعتزم إطلاق 20 حيوانا آخر منها العام المقبل و20 آخرين في العام بعد المقبل.

ووفقا لـ"وكالة "رويترز"، قال "فوكنر": إن هذه لحظة "فارقة" في إصلاح النظام البيئي لأستراليا.

وكانت "شياطين تسمانيا" قد اختفت من البر الرئيسي الأسترالي بسبب صيد كلاب الدنجو لها واقتصر وجودها على جزيرة تسمانيا. لكن أعدادها هناك أيضاً تناقصت بشدة في تسعينيات القرن الماضي بسبب ورم يصيب الوجه.