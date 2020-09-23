شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي متورط بجرائم اعتداء وسلب وسرقة مركبات

مكون من 8 أشخاص وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله- من القبض على سبعة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بالاعتداء والسلب والنشل وسرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم.

وأضاف الرائد الكريديس أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط تمكنوا خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات تقدر قيمتها بـ(120,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.