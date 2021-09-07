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قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

"شيخ محمد" يمثل أمام محكمة عسكرية جوانتانامو

تُستأنف جلسات الاستماع للعقل المدبّر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة أشخاص آخرين، اليوم (الثلاثاء)، قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات، ما يعيد إحياء الآمال بشأن إمكانية تحقيق العدالة والقصاص.

وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهراً؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة، التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب، الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".

وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة، التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أوضح محامو الدفاع، أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.

واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن "الحرب على الإرهاب" في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في جوانتانامو في كوبا منذ 15 عاماً، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع العام 2019.

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قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
سبق

تُستأنف جلسات الاستماع للعقل المدبّر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة أشخاص آخرين، اليوم (الثلاثاء)، قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات، ما يعيد إحياء الآمال بشأن إمكانية تحقيق العدالة والقصاص.

وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهراً؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة، التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب، الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".

وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة، التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أوضح محامو الدفاع، أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.

واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن "الحرب على الإرهاب" في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في جوانتانامو في كوبا منذ 15 عاماً، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع العام 2019.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:40 PM

قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

"شيخ محمد" يمثل أمام محكمة عسكرية جوانتانامو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُستأنف جلسات الاستماع للعقل المدبّر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة أشخاص آخرين، اليوم (الثلاثاء)، قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات، ما يعيد إحياء الآمال بشأن إمكانية تحقيق العدالة والقصاص.

وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهراً؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة، التي قدّمتها الحكومة باعتبارها أخذت بالتعذيب، الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".

وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة، التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أوضح محامو الدفاع، أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.

واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن "الحرب على الإرهاب" في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في جوانتانامو في كوبا منذ 15 عاماً، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع العام 2019.

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