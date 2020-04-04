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أمين مجلس التعاون يهنئ جامعة المجمعة على إنجازها بمعرض اختراعات الشرق الأوسط

بمناسبة تحقيق المركز الثاني في جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار

تلقى مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وممثل الجامعة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط الدكتور رائد بن سليم البرادعي خطاب تهنئة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، بمناسبة تحقيق المركز الثاني في جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع.

وفي التفاصيل، قدم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطابه، الشكر والثناء للنجاح الكبير والسمعة الطيبة خلال المشاركة الفاعلة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط 2020، والمقام بدولة الكويت في شهر فبراير الماضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رائد البرادعي عن سروره والفريق المشارك المكون من الدكتور عبدالرحمن الربيعان وفلاج الشعيفاني وعبدالإله الصالح ومحمود بوقتله بهذه اللفتة الطيبة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وذكر "البرادعي" أن ما تحقق من إنجاز تم بتوفيق الله ثم بدعم ومتابعة وتوجيه مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، حيث كان لذلك الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، بالإضافة للعديد من الإنجازات، منوهاً بما تم توفيره في الجامعة من إمكانات مادية وبشرية ساهمت في تطوير كافة الجوانب التعليمية والبحثية والرقي بها وسط بيئة أكاديمية متقدمة في كافة المجالات.

وأوضح أن المشاركة تمت في هذه المناسبة من خلال تطبيق لغة إيماءات العين، والذي تم تطويره مؤخراً في الجامعة، ووسادة مراقبة سلامة المركبات والمؤسسات، وحصلت الجامعة من خلالها على الميدالية الذهبية والبرونزية وجائزة أمانة مجلس التعاون الخليجي.

جامعة المجمعة

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أمين مجلس التعاون يهنئ جامعة المجمعة على إنجازها بمعرض اختراعات الشرق الأوسط
سبق

تلقى مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وممثل الجامعة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط الدكتور رائد بن سليم البرادعي خطاب تهنئة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، بمناسبة تحقيق المركز الثاني في جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع.

وفي التفاصيل، قدم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطابه، الشكر والثناء للنجاح الكبير والسمعة الطيبة خلال المشاركة الفاعلة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط 2020، والمقام بدولة الكويت في شهر فبراير الماضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رائد البرادعي عن سروره والفريق المشارك المكون من الدكتور عبدالرحمن الربيعان وفلاج الشعيفاني وعبدالإله الصالح ومحمود بوقتله بهذه اللفتة الطيبة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وذكر "البرادعي" أن ما تحقق من إنجاز تم بتوفيق الله ثم بدعم ومتابعة وتوجيه مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، حيث كان لذلك الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، بالإضافة للعديد من الإنجازات، منوهاً بما تم توفيره في الجامعة من إمكانات مادية وبشرية ساهمت في تطوير كافة الجوانب التعليمية والبحثية والرقي بها وسط بيئة أكاديمية متقدمة في كافة المجالات.

وأوضح أن المشاركة تمت في هذه المناسبة من خلال تطبيق لغة إيماءات العين، والذي تم تطويره مؤخراً في الجامعة، ووسادة مراقبة سلامة المركبات والمؤسسات، وحصلت الجامعة من خلالها على الميدالية الذهبية والبرونزية وجائزة أمانة مجلس التعاون الخليجي.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:11 AM

أمين مجلس التعاون يهنئ جامعة المجمعة على إنجازها بمعرض اختراعات الشرق الأوسط

بمناسبة تحقيق المركز الثاني في جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وممثل الجامعة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط الدكتور رائد بن سليم البرادعي خطاب تهنئة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، بمناسبة تحقيق المركز الثاني في جائزة مكتب براءات الاختراع لدعم الابتكار والاختراع.

وفي التفاصيل، قدم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطابه، الشكر والثناء للنجاح الكبير والسمعة الطيبة خلال المشاركة الفاعلة في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط 2020، والمقام بدولة الكويت في شهر فبراير الماضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رائد البرادعي عن سروره والفريق المشارك المكون من الدكتور عبدالرحمن الربيعان وفلاج الشعيفاني وعبدالإله الصالح ومحمود بوقتله بهذه اللفتة الطيبة من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وذكر "البرادعي" أن ما تحقق من إنجاز تم بتوفيق الله ثم بدعم ومتابعة وتوجيه مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، حيث كان لذلك الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، بالإضافة للعديد من الإنجازات، منوهاً بما تم توفيره في الجامعة من إمكانات مادية وبشرية ساهمت في تطوير كافة الجوانب التعليمية والبحثية والرقي بها وسط بيئة أكاديمية متقدمة في كافة المجالات.

وأوضح أن المشاركة تمت في هذه المناسبة من خلال تطبيق لغة إيماءات العين، والذي تم تطويره مؤخراً في الجامعة، ووسادة مراقبة سلامة المركبات والمؤسسات، وحصلت الجامعة من خلالها على الميدالية الذهبية والبرونزية وجائزة أمانة مجلس التعاون الخليجي.

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