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حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة

تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.

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حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة
سبق

تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:11 PM

حادث مروري لحافلة بطريق الهجرة يستنفر الجهات المعنية بالمدينة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
1,047

تباشر الجهات المعنية في المدينة المنورة حادثًا مروريًّا لحافلة في طريق الهجرة (كيلو 109) الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن فِرق الهلال الأحمر وقوة أمن الطرق وصحة المدينة استُنفرت لمباشرة الحادثة. ولم تكشف المصادر عن وجود إصابات أو وفيات.

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