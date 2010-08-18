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"طالبان" تتعهد بضمان العبور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد

واشنطن حمّلتها مسؤولية الوفاء بوعدها

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد".

وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تتعهد بضمان العبور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد
سبق

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد".

وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان".

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
02:38 PM

"طالبان" تتعهد بضمان العبور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد

واشنطن حمّلتها مسؤولية الوفاء بوعدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول؛ تمهيداً لمغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا قادة طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد".

وبيّن "سوليفان" أن واشنطن تحاور "طالبان" أيضاً بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـدفع وضرب، وأن جهوداً تُبذل لحل هذه المشاكل عبر قناة للتواصل مع "طالبان".

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