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"التقاعد" تنظم النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" في تبوك

للتشجيع على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة العامة والنمط الحياتي الإيجابي

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" والتي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.

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"التقاعد" تنظم النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" في تبوك
سبق

تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" والتي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:03 PM

"التقاعد" تنظم النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" في تبوك

للتشجيع على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة العامة والنمط الحياتي الإيجابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السابعة من مبادرتها "المشي صحة" والتي ستقام يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو عند الساعة الثامنة مساء في ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضحت "التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادراتها الاجتماعية الموجهة لعملائها، كما تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.

ودعت "التقاعد" المتقاعدين والمتقاعدات وهواة رياضة المشي في مدينة تبوك إلى الحضور والمشاركة في الفعالية.

يشار إلى أن مبادرة "المشي صحة" قد أقيمت نسخها الست الماضية في مدن الرياض وبريدة وجازان والمدينة المنورة وجدة والدمام وستشمل عدة مناطق أخرى في الفترة القادمة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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