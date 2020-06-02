تسجيل 20 إصابة جديدة و19 حالة تعافٍ من كورونا في جازان

إجمالي حالات التعافي يصل 897 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل عشرين حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأربع في مدينة جازان، فيما تم تسجيل 19 حالة تعافٍ.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 1033، فيما بلغت حالات التعافي 897 حالة، وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 131 حالة، وخمس وفيات.