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"تقييم": افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021

وصل عددها إلى 24 مركزاً تمّ من خلالها تقدير ما يفوق 880 ألف مركبة

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بذلك يصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، تمّ من خلالها تقدير أضرار ما يفوق 880 ألف مركبة.

وأشارت إلى أن عام 2021 شهد كذلك اعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، واعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025.

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"تقييم": افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بذلك يصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، تمّ من خلالها تقدير أضرار ما يفوق 880 ألف مركبة.

وأشارت إلى أن عام 2021 شهد كذلك اعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، واعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:45 AM

"تقييم": افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021

وصل عددها إلى 24 مركزاً تمّ من خلالها تقدير ما يفوق 880 ألف مركبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، عن افتتاح 13 مركزاً لتقدير أضرار المركبات خلال عام 2021.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بذلك يصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، تمّ من خلالها تقدير أضرار ما يفوق 880 ألف مركبة.

وأشارت إلى أن عام 2021 شهد كذلك اعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، واعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,876
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,673
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38 مليار ..

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