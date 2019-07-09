ووافق #الشورى على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا؛ للتعاون في مجال الإحصاء.

وافق مجلس #الشورى اليوم على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات".

#الشورى يوافق على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-09 وافق مجلس #الشورى اليوم على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات". وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا؛ للتعاون في مجال الإحصاء. ووافق #الشورى على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 11:12 AM

#الشورى يوافق على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات" المجلس وافق على مذكرة تفاهم مع هولندا وأخرى للتعاون مع جمهورية العراق





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وافق مجلس #الشورى اليوم على مشروع تنظيم "الفحص الفني الدوري للمركبات".

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا؛ للتعاون في مجال الإحصاء.

ووافق #الشورى على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.