هطولات متوسطة لغزيرة تواعد مكة خلال الساعات القادمة

وفق تحديث لتنبيه متقدم أصدره اليوم نظام #الإنذار_المبكر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحديثاً لتنبيه متقدم يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" عبر نظام #الإنذار_المبكر إن الإنذار الذي يبدأ في الساعة 10:00 صباح اليوم يستمر حتى الساعة السابعة مساءً ويشمل "أضم والطائف والعرضيات وميسان".