النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هطولات متوسطة لغزيرة تواعد مكة خلال الساعات القادمة

وفق تحديث لتنبيه متقدم أصدره اليوم نظام #الإنذار_المبكر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحديثاً لتنبيه متقدم يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" عبر نظام #الإنذار_المبكر إن الإنذار الذي يبدأ في الساعة 10:00 صباح اليوم يستمر حتى الساعة السابعة مساءً ويشمل "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هطولات متوسطة لغزيرة تواعد مكة خلال الساعات القادمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحديثاً لتنبيه متقدم يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" عبر نظام #الإنذار_المبكر إن الإنذار الذي يبدأ في الساعة 10:00 صباح اليوم يستمر حتى الساعة السابعة مساءً ويشمل "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:24 PM

هطولات متوسطة لغزيرة تواعد مكة خلال الساعات القادمة

وفق تحديث لتنبيه متقدم أصدره اليوم نظام #الإنذار_المبكر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,610

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحديثاً لتنبيه متقدم يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" عبر نظام #الإنذار_المبكر إن الإنذار الذي يبدأ في الساعة 10:00 صباح اليوم يستمر حتى الساعة السابعة مساءً ويشمل "أضم والطائف والعرضيات وميسان".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة