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"قدير" كاشفاً نسبة المتسولين السعوديين: هذا ما نفعله مع عمال النظافة

قال: الأجانب يضبطهم الأمن ويحيلهم لـ"الإيواء" ومكة الأقل تسجيلاً للظاهرة

أكد مدير مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة حسين عبدالرحيم قدير، أن أعداد السعوديين المتسولين قلة جداً تكاد لا توجد في العاصمة المقدسة، مقارنة بأعداد المتسولين من غير السعوديين الذين يشكلون ظاهرة منتشرة تعمل وزارة العمل -ممثلة في مكتبها بمكة ضمن لجنة الظواهر السلبية- على مكافحتها والحد منها وفق الخطط المعدة لذلك.

وقال "قدير" لـ"سبق": "يكمن دور مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة في عدة جوانب، من ضمنها الجانب التوعوي، كما أن المكتب يشارك ضمن لجنة الظواهر السلبية التي تضم عدداً من الجهات وعلى رأسها إمارة المنطقة".

وأضاف: "ينقسم المتسولون إلى قسمين: سعوديين وغير سعوديين؛ بحيث يتم القبض على غير السعوديين من قِبَل الجهات الأمنية لإحالتهم لمركز الإيواء واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ فيما يتم دارسة وضع المتسول السعودي وتقديم الخدمة له حال إذا كان بحاجتها، بعد دراسة مستفيضة، وإحالته للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم المالي أو الجمعيات الخيرية".

وأشار "قدير" إلى أن الحالات التي تشكل الأكثرية بين صفوف المتسولين، هم من الأجانب؛ بخلاف السعوديين الذين يكاد لم يسجل المكتب سوى أعداد قليلة جداً منهم، كما يتم التعامل معهم وفق الأنظمة والقوانين، وتقديم الخدمة والدعم لهم في حال كانت تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة في قضية مكافحة ظاهرة التسول على مستوى المنطقة، كما أوضح أن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتابع بشكل حثيث هذه الجهود؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة ومقام الوزارة.

ولفت إلى أن مكة المكرمة تتواجد بها هذه الظاهر نظراً لوجود المسجد الحرام الذي يقصده المسلمون من كافة أصقاع المعمورة؛ مؤكداً أن دور الإعلام مهم ومؤثر في جانب مكافحة التسول؛ متمنياً أن يشارك الإعلام بكافة أنواعه مكاتب مكافحة التسول؛ إذ يعتبر الوسيلة للوصول إلى شريحة كبيرة من المتسولين قد لا تصل لها المكاتب إلا عن طريقه.

وعن ظاهرة التسول من قائمة عمال النظافة، قال "قدير": "دورنا توعوي ومن ضمن الخطط المستقبلية، أنه سيتم إقامة ندوات توعوية لهم بالتنسيق مع الأمانة والشركات المشغلة".

وعلى صعيد متصل، انطلقت اليوم، الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم في عدد من مناطق المملكة؛ لنبذ هذه الظاهرة، ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

حيث أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، اليوم، حملةً توعويةً للتعريف بأضرار التسول في مدرسة ثانوية الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، قدّم من خلالها التعريف بظاهرة التسول وأساليبه، والتعريف بدور المكاتب في مكافحة التسول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قدير" كاشفاً نسبة المتسولين السعوديين: هذا ما نفعله مع عمال النظافة
سبق

أكد مدير مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة حسين عبدالرحيم قدير، أن أعداد السعوديين المتسولين قلة جداً تكاد لا توجد في العاصمة المقدسة، مقارنة بأعداد المتسولين من غير السعوديين الذين يشكلون ظاهرة منتشرة تعمل وزارة العمل -ممثلة في مكتبها بمكة ضمن لجنة الظواهر السلبية- على مكافحتها والحد منها وفق الخطط المعدة لذلك.

وقال "قدير" لـ"سبق": "يكمن دور مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة في عدة جوانب، من ضمنها الجانب التوعوي، كما أن المكتب يشارك ضمن لجنة الظواهر السلبية التي تضم عدداً من الجهات وعلى رأسها إمارة المنطقة".

وأضاف: "ينقسم المتسولون إلى قسمين: سعوديين وغير سعوديين؛ بحيث يتم القبض على غير السعوديين من قِبَل الجهات الأمنية لإحالتهم لمركز الإيواء واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ فيما يتم دارسة وضع المتسول السعودي وتقديم الخدمة له حال إذا كان بحاجتها، بعد دراسة مستفيضة، وإحالته للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم المالي أو الجمعيات الخيرية".

وأشار "قدير" إلى أن الحالات التي تشكل الأكثرية بين صفوف المتسولين، هم من الأجانب؛ بخلاف السعوديين الذين يكاد لم يسجل المكتب سوى أعداد قليلة جداً منهم، كما يتم التعامل معهم وفق الأنظمة والقوانين، وتقديم الخدمة والدعم لهم في حال كانت تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة في قضية مكافحة ظاهرة التسول على مستوى المنطقة، كما أوضح أن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتابع بشكل حثيث هذه الجهود؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة ومقام الوزارة.

ولفت إلى أن مكة المكرمة تتواجد بها هذه الظاهر نظراً لوجود المسجد الحرام الذي يقصده المسلمون من كافة أصقاع المعمورة؛ مؤكداً أن دور الإعلام مهم ومؤثر في جانب مكافحة التسول؛ متمنياً أن يشارك الإعلام بكافة أنواعه مكاتب مكافحة التسول؛ إذ يعتبر الوسيلة للوصول إلى شريحة كبيرة من المتسولين قد لا تصل لها المكاتب إلا عن طريقه.

وعن ظاهرة التسول من قائمة عمال النظافة، قال "قدير": "دورنا توعوي ومن ضمن الخطط المستقبلية، أنه سيتم إقامة ندوات توعوية لهم بالتنسيق مع الأمانة والشركات المشغلة".

وعلى صعيد متصل، انطلقت اليوم، الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم في عدد من مناطق المملكة؛ لنبذ هذه الظاهرة، ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

حيث أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، اليوم، حملةً توعويةً للتعريف بأضرار التسول في مدرسة ثانوية الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، قدّم من خلالها التعريف بظاهرة التسول وأساليبه، والتعريف بدور المكاتب في مكافحة التسول.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:45 PM

"قدير" كاشفاً نسبة المتسولين السعوديين: هذا ما نفعله مع عمال النظافة

قال: الأجانب يضبطهم الأمن ويحيلهم لـ"الإيواء" ومكة الأقل تسجيلاً للظاهرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد مدير مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة حسين عبدالرحيم قدير، أن أعداد السعوديين المتسولين قلة جداً تكاد لا توجد في العاصمة المقدسة، مقارنة بأعداد المتسولين من غير السعوديين الذين يشكلون ظاهرة منتشرة تعمل وزارة العمل -ممثلة في مكتبها بمكة ضمن لجنة الظواهر السلبية- على مكافحتها والحد منها وفق الخطط المعدة لذلك.

وقال "قدير" لـ"سبق": "يكمن دور مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة في عدة جوانب، من ضمنها الجانب التوعوي، كما أن المكتب يشارك ضمن لجنة الظواهر السلبية التي تضم عدداً من الجهات وعلى رأسها إمارة المنطقة".

وأضاف: "ينقسم المتسولون إلى قسمين: سعوديين وغير سعوديين؛ بحيث يتم القبض على غير السعوديين من قِبَل الجهات الأمنية لإحالتهم لمركز الإيواء واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ فيما يتم دارسة وضع المتسول السعودي وتقديم الخدمة له حال إذا كان بحاجتها، بعد دراسة مستفيضة، وإحالته للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم المالي أو الجمعيات الخيرية".

وأشار "قدير" إلى أن الحالات التي تشكل الأكثرية بين صفوف المتسولين، هم من الأجانب؛ بخلاف السعوديين الذين يكاد لم يسجل المكتب سوى أعداد قليلة جداً منهم، كما يتم التعامل معهم وفق الأنظمة والقوانين، وتقديم الخدمة والدعم لهم في حال كانت تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة في قضية مكافحة ظاهرة التسول على مستوى المنطقة، كما أوضح أن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتابع بشكل حثيث هذه الجهود؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة ومقام الوزارة.

ولفت إلى أن مكة المكرمة تتواجد بها هذه الظاهر نظراً لوجود المسجد الحرام الذي يقصده المسلمون من كافة أصقاع المعمورة؛ مؤكداً أن دور الإعلام مهم ومؤثر في جانب مكافحة التسول؛ متمنياً أن يشارك الإعلام بكافة أنواعه مكاتب مكافحة التسول؛ إذ يعتبر الوسيلة للوصول إلى شريحة كبيرة من المتسولين قد لا تصل لها المكاتب إلا عن طريقه.

وعن ظاهرة التسول من قائمة عمال النظافة، قال "قدير": "دورنا توعوي ومن ضمن الخطط المستقبلية، أنه سيتم إقامة ندوات توعوية لهم بالتنسيق مع الأمانة والشركات المشغلة".

وعلى صعيد متصل، انطلقت اليوم، الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم في عدد من مناطق المملكة؛ لنبذ هذه الظاهرة، ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

حيث أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، اليوم، حملةً توعويةً للتعريف بأضرار التسول في مدرسة ثانوية الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، قدّم من خلالها التعريف بظاهرة التسول وأساليبه، والتعريف بدور المكاتب في مكافحة التسول.

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