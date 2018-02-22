تشارك الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" وشركاتها التابعة، في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي يقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع. وينطلق المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -. وتعرض "تقنية" منتجات وخدمات ست من شركاتها التابعة وهي: تقنية الفضائية، تقنية للطيران، تقنية الدفاع والأمن، تقنية للخدمات، تقنية للأنظمة الآلية الذكية وتقنية لأمن المعلومات، وستعرض الشركات ملف أعمالها فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية وطائرات النقل وابتكاراتها في مجالات أنظمة الحرب الإلكترونية. وتسعى "تقنية" من خلال المعرض لاستقطاب فرص تعاون تهدف إلى توطين سلاسل القيمة وتكوين شراكات إستراتيجية تدعم الصناعات العسكرية السعودية ونشاط البحث والتطوير في المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "تقنية" علي بن عبد الله العايد أن المشاركة تأتي سعياً من الشركة إلى مواصلة العمل كمحفز تقني للاقتصاد المستدام للمملكة في ظل أجواء الاقتصاد العالمية المواتية. وأردف أن شركة تقنية على قناعة بأن معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار (أفد) من أهم المعارض الوطنية، مؤكداً أن من خلال مشاركتنا بهذه الشركات نأمل أن نضيف للصناعة المحلية ونقدم منتجات متقدمة تفي باحتياجات قواتنا المسلحة. يذكر أن شركة "تقنية" هي شركة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية للإسهام في نقل وتوطين التقنية وتنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية تتطلب مهارات عالية، ولتحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

"تقنية" تشارك بمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" فهد آل عبدالرحمن سبق 2018-02-22 تشارك الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" وشركاتها التابعة، في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي يقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع.



وينطلق المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.



وتعرض "تقنية" منتجات وخدمات ست من شركاتها التابعة وهي: تقنية الفضائية، تقنية للطيران، تقنية الدفاع والأمن، تقنية للخدمات، تقنية للأنظمة الآلية الذكية وتقنية لأمن المعلومات، وستعرض الشركات ملف أعمالها فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية وطائرات النقل وابتكاراتها في مجالات أنظمة الحرب الإلكترونية.



وتسعى "تقنية" من خلال المعرض لاستقطاب فرص تعاون تهدف إلى توطين سلاسل القيمة وتكوين شراكات إستراتيجية تدعم الصناعات العسكرية السعودية ونشاط البحث والتطوير في المملكة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "تقنية" علي بن عبد الله العايد أن المشاركة تأتي سعياً من الشركة إلى مواصلة العمل كمحفز تقني للاقتصاد المستدام للمملكة في ظل أجواء الاقتصاد العالمية المواتية.



وأردف أن شركة تقنية على قناعة بأن معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار (أفد) من أهم المعارض الوطنية، مؤكداً أن من خلال مشاركتنا بهذه الشركات نأمل أن نضيف للصناعة المحلية ونقدم منتجات متقدمة تفي باحتياجات قواتنا المسلحة.



يذكر أن شركة "تقنية" هي شركة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية للإسهام في نقل وتوطين التقنية وتنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية تتطلب مهارات عالية، ولتحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:32 PM

"تقنية" تشارك بمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" ينطلق في الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس القادم بتنظيم وزارة الدفاع





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تشارك الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" وشركاتها التابعة، في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي يقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع.



وينطلق المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.



وتعرض "تقنية" منتجات وخدمات ست من شركاتها التابعة وهي: تقنية الفضائية، تقنية للطيران، تقنية الدفاع والأمن، تقنية للخدمات، تقنية للأنظمة الآلية الذكية وتقنية لأمن المعلومات، وستعرض الشركات ملف أعمالها فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية وطائرات النقل وابتكاراتها في مجالات أنظمة الحرب الإلكترونية.



وتسعى "تقنية" من خلال المعرض لاستقطاب فرص تعاون تهدف إلى توطين سلاسل القيمة وتكوين شراكات إستراتيجية تدعم الصناعات العسكرية السعودية ونشاط البحث والتطوير في المملكة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "تقنية" علي بن عبد الله العايد أن المشاركة تأتي سعياً من الشركة إلى مواصلة العمل كمحفز تقني للاقتصاد المستدام للمملكة في ظل أجواء الاقتصاد العالمية المواتية.



وأردف أن شركة تقنية على قناعة بأن معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار (أفد) من أهم المعارض الوطنية، مؤكداً أن من خلال مشاركتنا بهذه الشركات نأمل أن نضيف للصناعة المحلية ونقدم منتجات متقدمة تفي باحتياجات قواتنا المسلحة.



يذكر أن شركة "تقنية" هي شركة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية للإسهام في نقل وتوطين التقنية وتنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية تتطلب مهارات عالية، ولتحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.