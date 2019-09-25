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"الأرطاوية" يحيون حفلاً كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني

في ليلة حضر فيها الشعر والأُوبريت والعرضة السعودية

احتفل أهالي الأرطاوية بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، على جنبات مبنى احتفالات البلدية، في أجواء من البهجة والسرور، شارك فيها الصغير قبل الكبير، بجهود كبيرة ومشتركة بين بلدية الأرطاوية ولجنة التنمية ومركز الأرطاوية، والجهات الحكومية الأخرى.

البداية كانت أولًا في المسرح المعد لهذه المناسبة الوطنية للطفل والأسرة، بمشاركة فرق إنشادية تفاعلت مع حضور الأطفال الكبير وأسرهم بأناشيد وطنية تعزز حب الوطن في نفوس الصغار، تخللها عروض دمى على المسرح، ثم إطلاق البالونات.

حضر الحفل الرسمي، بعد صلاة العشاء، في الموقع المعد لهذه المناسبة الوطنية: رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش، ومدير بلدية الأرطاوية فاير الشنيف، ورئيس لجنة التنمية نواف مناحي المطيري، ورؤساء المراكز الأخرى، ومديرو الدوائر الحكومية، ومعرفو القرى، ورجال أعمال وإعلاميون، وعدد كبير من الجمهور.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم رئيس مركز الأرطاوية، مهنئًا القيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني.

وقال إنه في عهد الخير والنماء يستمر البناء وتنمية الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

ثم توالت فقرات الحفل بالقصائد المنبرية، تناوب على إلقائها نجوم الشعر: سعد سلطان، وأحمد عايش، ومحمد بنيه، متغنين بحب الوطن والملك، وجدت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، بعد ذلك قدم أوبريت الوطن (فرقة مياسين)، وشيلة وطنية بعنوان "الراية الخضراء" للمنشد رامي المشرافي. ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا يتحدث عن الأرطاوية وتاريخها. وختامًا كانت العرضة السعودية حاضرة بمشاركة رئيس المركز والأهالي والمسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأرطاوية" يحيون حفلاً كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني
سبق

احتفل أهالي الأرطاوية بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، على جنبات مبنى احتفالات البلدية، في أجواء من البهجة والسرور، شارك فيها الصغير قبل الكبير، بجهود كبيرة ومشتركة بين بلدية الأرطاوية ولجنة التنمية ومركز الأرطاوية، والجهات الحكومية الأخرى.

البداية كانت أولًا في المسرح المعد لهذه المناسبة الوطنية للطفل والأسرة، بمشاركة فرق إنشادية تفاعلت مع حضور الأطفال الكبير وأسرهم بأناشيد وطنية تعزز حب الوطن في نفوس الصغار، تخللها عروض دمى على المسرح، ثم إطلاق البالونات.

حضر الحفل الرسمي، بعد صلاة العشاء، في الموقع المعد لهذه المناسبة الوطنية: رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش، ومدير بلدية الأرطاوية فاير الشنيف، ورئيس لجنة التنمية نواف مناحي المطيري، ورؤساء المراكز الأخرى، ومديرو الدوائر الحكومية، ومعرفو القرى، ورجال أعمال وإعلاميون، وعدد كبير من الجمهور.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم رئيس مركز الأرطاوية، مهنئًا القيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني.

وقال إنه في عهد الخير والنماء يستمر البناء وتنمية الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

ثم توالت فقرات الحفل بالقصائد المنبرية، تناوب على إلقائها نجوم الشعر: سعد سلطان، وأحمد عايش، ومحمد بنيه، متغنين بحب الوطن والملك، وجدت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، بعد ذلك قدم أوبريت الوطن (فرقة مياسين)، وشيلة وطنية بعنوان "الراية الخضراء" للمنشد رامي المشرافي. ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا يتحدث عن الأرطاوية وتاريخها. وختامًا كانت العرضة السعودية حاضرة بمشاركة رئيس المركز والأهالي والمسؤولين.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:29 PM

"الأرطاوية" يحيون حفلاً كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني

في ليلة حضر فيها الشعر والأُوبريت والعرضة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل أهالي الأرطاوية بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، على جنبات مبنى احتفالات البلدية، في أجواء من البهجة والسرور، شارك فيها الصغير قبل الكبير، بجهود كبيرة ومشتركة بين بلدية الأرطاوية ولجنة التنمية ومركز الأرطاوية، والجهات الحكومية الأخرى.

البداية كانت أولًا في المسرح المعد لهذه المناسبة الوطنية للطفل والأسرة، بمشاركة فرق إنشادية تفاعلت مع حضور الأطفال الكبير وأسرهم بأناشيد وطنية تعزز حب الوطن في نفوس الصغار، تخللها عروض دمى على المسرح، ثم إطلاق البالونات.

حضر الحفل الرسمي، بعد صلاة العشاء، في الموقع المعد لهذه المناسبة الوطنية: رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش، ومدير بلدية الأرطاوية فاير الشنيف، ورئيس لجنة التنمية نواف مناحي المطيري، ورؤساء المراكز الأخرى، ومديرو الدوائر الحكومية، ومعرفو القرى، ورجال أعمال وإعلاميون، وعدد كبير من الجمهور.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم رئيس مركز الأرطاوية، مهنئًا القيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني.

وقال إنه في عهد الخير والنماء يستمر البناء وتنمية الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.

ثم توالت فقرات الحفل بالقصائد المنبرية، تناوب على إلقائها نجوم الشعر: سعد سلطان، وأحمد عايش، ومحمد بنيه، متغنين بحب الوطن والملك، وجدت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، بعد ذلك قدم أوبريت الوطن (فرقة مياسين)، وشيلة وطنية بعنوان "الراية الخضراء" للمنشد رامي المشرافي. ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا يتحدث عن الأرطاوية وتاريخها. وختامًا كانت العرضة السعودية حاضرة بمشاركة رئيس المركز والأهالي والمسؤولين.

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