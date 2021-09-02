"خبيرة تغذية" تُحذّر: هذه المشروبات تزيد من الالتهابات في الجسم.. تجنبها

تؤدي لارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول وزيادة الوزن ومضاعفات أخرى

أفادت خبيرة تغذية بأن تناول مشروبات معينة يمكن أن يسبب التهابات مزمنة في الجسم.

وأشارت الدكتورة إيمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، في حديث لموقع Eat This، Not That، إلى أن تناول مشروبات معينة بانتظام وبكميات كبيرة يسبب التهابات مزمنة.

وقالت وفق "روسيا اليوم": "إن تناول كميات كبيرة المياه الغازية والشاي الحلو وغيرها من المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام؛ يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية".

وأضافت؛ وفقًا لنتائج الدراسات التي نُشرت في المجلة العلمية الأمريكية للتغذية: يؤدي تناول علبة واحدة في اليوم من مشروب غازي، إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول. وتشير منشورات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، إلى أن الفركتوز يؤثر سلبًا في عملية الالتهابات في الجسم.

وتابعت: "إن الإفراط في تناول المشروبات، يؤدي إلى زيادة الوزن، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي التي تصاحبها الالتهابات المزمنة".

وتنصح الخبيرة الأمريكية بشرب الماء ومشروبات خالية من السعرات الحرارية لإرواء العطش؛ مشيرة إلى أن عصير الطماطم وعصير الرمان والشاي الأخضر تساعد على تقليل الالتهابات.