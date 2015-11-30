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تجنباً لعقوبات "الأوروبي" .. تركيا تسحب سفينة التنقيب من  شرق المتوسط

بررت الإجراء "عروج رايس" أكملت مهمتها

للمرة الثانية، تسحب تركيا سفينة التنقيب عروج رايس إلى ميناء أنطاليا، اليوم (الاثنين)، قادمة من منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا في شرق البحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.

وذكرت وزارة الطاقة أن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، بعدما جمعت 10995 كيلومترًا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري، لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر(تشرين) الأول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقًا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تركيا إلى أن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

تركيا سفينة التنقيب

الرئيسية/ أخبار العالم

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تجنباً لعقوبات "الأوروبي" .. تركيا تسحب سفينة التنقيب من  شرق المتوسط
سبق

للمرة الثانية، تسحب تركيا سفينة التنقيب عروج رايس إلى ميناء أنطاليا، اليوم (الاثنين)، قادمة من منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا في شرق البحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.

وذكرت وزارة الطاقة أن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، بعدما جمعت 10995 كيلومترًا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري، لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر(تشرين) الأول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقًا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تركيا إلى أن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:03 PM

تجنباً لعقوبات "الأوروبي" .. تركيا تسحب سفينة التنقيب من  شرق المتوسط

بررت الإجراء "عروج رايس" أكملت مهمتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الثانية، تسحب تركيا سفينة التنقيب عروج رايس إلى ميناء أنطاليا، اليوم (الاثنين)، قادمة من منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا في شرق البحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.

وذكرت وزارة الطاقة أن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، بعدما جمعت 10995 كيلومترًا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري، لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر(تشرين) الأول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقًا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تركيا إلى أن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

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