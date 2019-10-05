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فشل مفاوضات سد النهضة مجددًا.. ومصر تتهم إثيوبيا بمخالفة الاتفاقيات

القاهرة وصفت موقف أديس أبابا بالمتشدد

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، اليوم (السبت)، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل المقترحات، التي تراعي مصالح مصر المائية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن "إثيوبيا قدمت خلال المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأضافت أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها مفاوضات سد النهضة، بل سبقها فشل عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

سد النهضة أثيوبيا مصر وزارة الموارد المائية والري في مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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فشل مفاوضات سد النهضة مجددًا.. ومصر تتهم إثيوبيا بمخالفة الاتفاقيات
سبق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، اليوم (السبت)، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل المقترحات، التي تراعي مصالح مصر المائية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن "إثيوبيا قدمت خلال المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأضافت أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها مفاوضات سد النهضة، بل سبقها فشل عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:48 PM

فشل مفاوضات سد النهضة مجددًا.. ومصر تتهم إثيوبيا بمخالفة الاتفاقيات

القاهرة وصفت موقف أديس أبابا بالمتشدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، اليوم (السبت)، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل المقترحات، التي تراعي مصالح مصر المائية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن "إثيوبيا قدمت خلال المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

وأضافت أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها مفاوضات سد النهضة، بل سبقها فشل عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

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