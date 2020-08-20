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"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين بباكستان 272,804

سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء.

من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة.

وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء.

من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة.

وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:30 PM

العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين بباكستان 272,804

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء.

من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة.

وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء.

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