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أمانة مكة تستعيد تعديات على أرض حكومية بمساحة إجمالية 15 ألف متر

تمثلت بإقامة أسوار وإحداثات غير نظامية

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أرضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف متر مربع بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وتمثلت التعديات بإقامة أسوار وإحداثات غير نظامية، جرت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية.

وتأتي أعمال الإزالة التي تنفذها بلدية العزيزية، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، والبناء بطرق عشوائية مُخالفة.

أمانة مكة

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أمانة مكة تستعيد تعديات على أرض حكومية بمساحة إجمالية 15 ألف متر
سبق

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أرضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف متر مربع بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وتمثلت التعديات بإقامة أسوار وإحداثات غير نظامية، جرت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية.

وتأتي أعمال الإزالة التي تنفذها بلدية العزيزية، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، والبناء بطرق عشوائية مُخالفة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:37 PM

أمانة مكة تستعيد تعديات على أرض حكومية بمساحة إجمالية 15 ألف متر

تمثلت بإقامة أسوار وإحداثات غير نظامية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
684

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أرضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف متر مربع بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وتمثلت التعديات بإقامة أسوار وإحداثات غير نظامية، جرت إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية.

وتأتي أعمال الإزالة التي تنفذها بلدية العزيزية، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، والبناء بطرق عشوائية مُخالفة.

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