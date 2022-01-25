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برنامج "أبعاد" يستضيف رئيس اتحاد الغرف السعودية رجل الأعمال عجلان العجلان

يذاع الثامنة مساء.. ويتضمن نصائح لتأسيس المشاريع الأولية

يستضيف برنامج "أبعاد" الذي يبث عبر إذاعة الرياض، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورجل الأعمال السعودي عجلان العجلان، للحديث عن عمل الاتحاد ومنظومته على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما يتضمن اللقاء حديثًا عن طرق تأسيس المشاريع الأولية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نصائح مهمة يبعثها العجلان لشباب الأعمال السعودي.

يذكر أن برنامج "أبعاد" يقدم حلقة أسبوعية عبر الأثير، يستضيف فيها مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة والشخصيات المميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، كما يقدم البرنامج لقاءات وحوارات حصرية مع وزراء عرب، وكذلك السفراء العرب والأجانب لدى المملكة العربية السعودية.

ينفذ ويخرج برنامج "أبعاد" الزميل عبدالعزيز بن فهد الجبر، ويقدم البرنامج ويعده عبدالرحمن بن عبداللطيف الثنيان، وسيذاع اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "أبعاد" يستضيف رئيس اتحاد الغرف السعودية رجل الأعمال عجلان العجلان
سبق

يستضيف برنامج "أبعاد" الذي يبث عبر إذاعة الرياض، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورجل الأعمال السعودي عجلان العجلان، للحديث عن عمل الاتحاد ومنظومته على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما يتضمن اللقاء حديثًا عن طرق تأسيس المشاريع الأولية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نصائح مهمة يبعثها العجلان لشباب الأعمال السعودي.

يذكر أن برنامج "أبعاد" يقدم حلقة أسبوعية عبر الأثير، يستضيف فيها مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة والشخصيات المميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، كما يقدم البرنامج لقاءات وحوارات حصرية مع وزراء عرب، وكذلك السفراء العرب والأجانب لدى المملكة العربية السعودية.

ينفذ ويخرج برنامج "أبعاد" الزميل عبدالعزيز بن فهد الجبر، ويقدم البرنامج ويعده عبدالرحمن بن عبداللطيف الثنيان، وسيذاع اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
07:06 PM

برنامج "أبعاد" يستضيف رئيس اتحاد الغرف السعودية رجل الأعمال عجلان العجلان

يذاع الثامنة مساء.. ويتضمن نصائح لتأسيس المشاريع الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف برنامج "أبعاد" الذي يبث عبر إذاعة الرياض، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورجل الأعمال السعودي عجلان العجلان، للحديث عن عمل الاتحاد ومنظومته على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما يتضمن اللقاء حديثًا عن طرق تأسيس المشاريع الأولية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نصائح مهمة يبعثها العجلان لشباب الأعمال السعودي.

يذكر أن برنامج "أبعاد" يقدم حلقة أسبوعية عبر الأثير، يستضيف فيها مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة والشخصيات المميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، كما يقدم البرنامج لقاءات وحوارات حصرية مع وزراء عرب، وكذلك السفراء العرب والأجانب لدى المملكة العربية السعودية.

ينفذ ويخرج برنامج "أبعاد" الزميل عبدالعزيز بن فهد الجبر، ويقدم البرنامج ويعده عبدالرحمن بن عبداللطيف الثنيان، وسيذاع اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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