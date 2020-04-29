بـ 9 لغات.. التجمُّع الصحي بالشرقية يُطلق حملة توعوية بـ"كورونا"

تستهدف العمالة الوافدة الذين يمثلون 95 % من سكان "صبيخة الخُبر"

بدأت إدارة التجمُّع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية "هداية"، حملتها التوعوية التي تستهدف المقيمين من العمالة الوافدة في حي الصبيخة بمدينة الخُبر، والتي يصل عدد المقيمين فيه -حسب إحصائيات رسمية- إلى 95% من سكان الحي.

وأكّد الرئيس العام التنفيذي للمستشفيات الطرفية ورئيس فريق التطوع في التجمُّع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن ظافر الأحمري؛ أن الحملة انطلقت بمشاركة 8 دعاة من الجمعية يتحدثون 9 لغات مختلفة، إضافة إلى الفرق التطوعية التابعة للتجمُّع الصحي الأول.

وأشار إلى أنه تم تعليق الملصقات و"البوسترات" التوعوية بلغات عدة، حيث تم توزيع 4000 نشرة توعوية في الأماكن العامة التي ترتادها العمالة في الحي السكني، والتي تركز على أهمية غسل الأيدي والحرص على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، وتجنب أماكن التجمعات واتخاذ الإجراءات الوقائية؛ لضمان عدم انتقال فيروس كورونا من خلال المخالطة.

وبيّن "الأحمري"؛ أن الحملة ستتواصل في الأحياء الأخرى التي تتركز فيها العمالة الوافدة بهدف إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، ورفع مستوى الوعي الفردي لدى العمالة وبلغات مختلفة؛ لضمان وصول الرسائل التوعوية بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الحملة التي انطلقت الثلاثاء، حظيت بقبول وتفاعل كبيرين من قِبل العمالة الوافدة التي أكّدت امتثالها للإجراءات المتخذة في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.