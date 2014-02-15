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"تعداد السعودية" ينظّم ورشة عمل للتعريف بالمعلومات الإحصائية بصحة جازان

تستهدف تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي

نفّذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع صحة جازان، ممثلة في مركز الإحصاء والمعلومات، ورشة عمل للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة بحضور قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي.

وتناولت ورشة العمل عدة جوانب حيث أكد مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان الدكتور بكر حمزة، أن تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات يحظى باهتمام كبير من قِبل قيادات كافة الجهات، نظرًا لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في تصميم البرامج والمشاريع، وأهمية المعلومات الإحصائية لرصد التقدم وتقييم الآثار والأداء.

وتهدف ورشة العمل إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وتسعى إلى الوصول لإستراتيجيات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي.

من جانبه، أكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي، أن التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية يسهم بشكل كبير في تسهيل مهام تعداد السعودية، مبينا أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022، ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمّن مشرف تعداد السعودية، تعاون مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الرحمن بن دبي الحرمي، ومساعده الدكتور عواجي النعمي، مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية وصحة جازان سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

تعداد السعودية صحة جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعداد السعودية" ينظّم ورشة عمل للتعريف بالمعلومات الإحصائية بصحة جازان
سبق

نفّذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع صحة جازان، ممثلة في مركز الإحصاء والمعلومات، ورشة عمل للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة بحضور قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي.

وتناولت ورشة العمل عدة جوانب حيث أكد مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان الدكتور بكر حمزة، أن تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات يحظى باهتمام كبير من قِبل قيادات كافة الجهات، نظرًا لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في تصميم البرامج والمشاريع، وأهمية المعلومات الإحصائية لرصد التقدم وتقييم الآثار والأداء.

وتهدف ورشة العمل إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وتسعى إلى الوصول لإستراتيجيات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي.

من جانبه، أكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي، أن التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية يسهم بشكل كبير في تسهيل مهام تعداد السعودية، مبينا أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022، ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمّن مشرف تعداد السعودية، تعاون مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الرحمن بن دبي الحرمي، ومساعده الدكتور عواجي النعمي، مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية وصحة جازان سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:55 AM

"تعداد السعودية" ينظّم ورشة عمل للتعريف بالمعلومات الإحصائية بصحة جازان

تستهدف تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي

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فهد كاملي - جازان
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نفّذ إشراف منطقة جازان للتعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع صحة جازان، ممثلة في مركز الإحصاء والمعلومات، ورشة عمل للتعريف بمراحل وأهمية تعداد السعودية الذي أطلق حالياً على مستوى مناطق المملكة بحضور قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي.

وتناولت ورشة العمل عدة جوانب حيث أكد مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان الدكتور بكر حمزة، أن تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات يحظى باهتمام كبير من قِبل قيادات كافة الجهات، نظرًا لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في تصميم البرامج والمشاريع، وأهمية المعلومات الإحصائية لرصد التقدم وتقييم الآثار والأداء.

وتهدف ورشة العمل إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وتسعى إلى الوصول لإستراتيجيات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي.

من جانبه، أكد قائد ومشرف برنامج التعداد بمنطقة جازان علي الحمدي، أن التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية يسهم بشكل كبير في تسهيل مهام تعداد السعودية، مبينا أن مخرجات ‫تعداد السعودية 2022، ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وثمّن مشرف تعداد السعودية، تعاون مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الرحمن بن دبي الحرمي، ومساعده الدكتور عواجي النعمي، مؤكداً أن التعاون بين تعداد السعودية وصحة جازان سيقدم برامج نوعية تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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