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قبل انطلاق الكلاسيكو الآسيوي.. تعرف على قائمة الهلال والاتحاد

وضع المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول التشيلي "سييرا " قائمة الفريق التي تواجه الهلال بعد قليل في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وضمت (فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، فيكيو، خالد السميري، خيمينز، فيلانويفا ورمارينهو).
فيما ضمت قائمة المدير الفني للهلال الروماني "رازفان" كلاً من (عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، سو، عبدالله الحافظ، علي البليهي، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري ،كاريلو، جيوفينكو وقوميز).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل انطلاق الكلاسيكو الآسيوي.. تعرف على قائمة الهلال والاتحاد
سبق

وضع المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول التشيلي "سييرا " قائمة الفريق التي تواجه الهلال بعد قليل في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وضمت (فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، فيكيو، خالد السميري، خيمينز، فيلانويفا ورمارينهو).
فيما ضمت قائمة المدير الفني للهلال الروماني "رازفان" كلاً من (عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، سو، عبدالله الحافظ، علي البليهي، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري ،كاريلو، جيوفينكو وقوميز).

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
08:07 PM

قبل انطلاق الكلاسيكو الآسيوي.. تعرف على قائمة الهلال والاتحاد

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أحمد سرور - جدة
5
3,399

وضع المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول التشيلي "سييرا " قائمة الفريق التي تواجه الهلال بعد قليل في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وضمت (فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، فيكيو، خالد السميري، خيمينز، فيلانويفا ورمارينهو).
فيما ضمت قائمة المدير الفني للهلال الروماني "رازفان" كلاً من (عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، سو، عبدالله الحافظ، علي البليهي، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري ،كاريلو، جيوفينكو وقوميز).

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,498
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,167
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,128
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