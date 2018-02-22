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الملتقى العلمي الـ9 بجامعة "المؤسس" يسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخه

بلغت 4200 بزيادة عن العام الماضي وصلت لأكثر من 60 %

بلغ عدد المشاركات المقدمة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز في الملتقى العلمي التاسع 4244 مشاركة سجلت عبر الموقع الإلكتروني في جميع المحاور العلمية، والذي سيعقد في الفترة ما بين 14 إلى 16 من شهر رجب القادم، بزيادة وصلت إلى أكثر من 60 % عن ملتقى العام الماضي، والذي بلغ عدد المشاركات فيه إلى 2633 مشاركة طلابية.

ووصل إلى مرحلة التحكيم 3233 مشاركة من أصل 4244 مشاركة، حيث يتم حالياً اختيارالمشاركات المتميزة والتي ستعرض في الملتقى تمهيداً لاختيار أفضل المشاركات للفوز بالمراكز الأولى من قبل لجنة التحكيم والمكونة من 91 محكماً، وفي تفاصيل المشاركات التي تم قبولها بلغ عدد المشاركات في محور التنمية المستدامة للأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكارات وريادة الأعمال 1451 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركات في محور صناعة الإنسان في خدمة المجتمع والفعاليات المصاحبة 1782 مشاركة.

وأثنى رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان على تفاعل طلاب وطالبات الجامعة مع الملتقى وحرصهم على المشاركة فيه من خلال تقديم منتجهم الفكري والعلمي والذي يعكس مدى التطور الأكاديمي والمعرفي بالجامعة، مقدماً شكره الجزيل للجان الملتقى والذين يبذلون جهودًا متميزة لإنجاح هذه التظاهرة العلمية.

إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني قائلاً: تم استقبال مشاركات الطلاب والطالبات إلكترونياً عبر رابط التسجيل في الصفحة المخصصة بالملتقى، حيث تم إغلاق باب استقبال المشاركات نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عدد المشاركات 4244 مشاركة بزيادة عن عدد مشاركات النسخة الماضية من الملتقى وصلت إلى أكثر من 60 %.

وأضاف: أن اللجان التحكيمية تعكف حالياً على تقييم المشاركات واختيار الأجدر منها للمنافسة على المراكز الأولى في الملتقى، مشيراً إلى أنه من أبرز مخرجات الملتقى هذا العام التنمية المستدامة للابتكار والبحث العلمي للطلاب والطالبات، وهو توجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تمت إعادة هيكلة المحاور الرئيسية للملتقى العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة.

وتابع: الملتقى يهدف إلى دعم مهارات صناعة الإنسان وتشجيع الطلاب والطالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية بعرض، ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملتقى العلمي الـ9 بجامعة "المؤسس" يسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخه
سبق

بلغ عدد المشاركات المقدمة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز في الملتقى العلمي التاسع 4244 مشاركة سجلت عبر الموقع الإلكتروني في جميع المحاور العلمية، والذي سيعقد في الفترة ما بين 14 إلى 16 من شهر رجب القادم، بزيادة وصلت إلى أكثر من 60 % عن ملتقى العام الماضي، والذي بلغ عدد المشاركات فيه إلى 2633 مشاركة طلابية.

ووصل إلى مرحلة التحكيم 3233 مشاركة من أصل 4244 مشاركة، حيث يتم حالياً اختيارالمشاركات المتميزة والتي ستعرض في الملتقى تمهيداً لاختيار أفضل المشاركات للفوز بالمراكز الأولى من قبل لجنة التحكيم والمكونة من 91 محكماً، وفي تفاصيل المشاركات التي تم قبولها بلغ عدد المشاركات في محور التنمية المستدامة للأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكارات وريادة الأعمال 1451 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركات في محور صناعة الإنسان في خدمة المجتمع والفعاليات المصاحبة 1782 مشاركة.

وأثنى رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان على تفاعل طلاب وطالبات الجامعة مع الملتقى وحرصهم على المشاركة فيه من خلال تقديم منتجهم الفكري والعلمي والذي يعكس مدى التطور الأكاديمي والمعرفي بالجامعة، مقدماً شكره الجزيل للجان الملتقى والذين يبذلون جهودًا متميزة لإنجاح هذه التظاهرة العلمية.

إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني قائلاً: تم استقبال مشاركات الطلاب والطالبات إلكترونياً عبر رابط التسجيل في الصفحة المخصصة بالملتقى، حيث تم إغلاق باب استقبال المشاركات نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عدد المشاركات 4244 مشاركة بزيادة عن عدد مشاركات النسخة الماضية من الملتقى وصلت إلى أكثر من 60 %.

وأضاف: أن اللجان التحكيمية تعكف حالياً على تقييم المشاركات واختيار الأجدر منها للمنافسة على المراكز الأولى في الملتقى، مشيراً إلى أنه من أبرز مخرجات الملتقى هذا العام التنمية المستدامة للابتكار والبحث العلمي للطلاب والطالبات، وهو توجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تمت إعادة هيكلة المحاور الرئيسية للملتقى العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة.

وتابع: الملتقى يهدف إلى دعم مهارات صناعة الإنسان وتشجيع الطلاب والطالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية بعرض، ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:16 PM

الملتقى العلمي الـ9 بجامعة "المؤسس" يسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخه

بلغت 4200 بزيادة عن العام الماضي وصلت لأكثر من 60 %

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عبدالله الراجحي - جدة
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بلغ عدد المشاركات المقدمة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز في الملتقى العلمي التاسع 4244 مشاركة سجلت عبر الموقع الإلكتروني في جميع المحاور العلمية، والذي سيعقد في الفترة ما بين 14 إلى 16 من شهر رجب القادم، بزيادة وصلت إلى أكثر من 60 % عن ملتقى العام الماضي، والذي بلغ عدد المشاركات فيه إلى 2633 مشاركة طلابية.

ووصل إلى مرحلة التحكيم 3233 مشاركة من أصل 4244 مشاركة، حيث يتم حالياً اختيارالمشاركات المتميزة والتي ستعرض في الملتقى تمهيداً لاختيار أفضل المشاركات للفوز بالمراكز الأولى من قبل لجنة التحكيم والمكونة من 91 محكماً، وفي تفاصيل المشاركات التي تم قبولها بلغ عدد المشاركات في محور التنمية المستدامة للأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكارات وريادة الأعمال 1451 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركات في محور صناعة الإنسان في خدمة المجتمع والفعاليات المصاحبة 1782 مشاركة.

وأثنى رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان على تفاعل طلاب وطالبات الجامعة مع الملتقى وحرصهم على المشاركة فيه من خلال تقديم منتجهم الفكري والعلمي والذي يعكس مدى التطور الأكاديمي والمعرفي بالجامعة، مقدماً شكره الجزيل للجان الملتقى والذين يبذلون جهودًا متميزة لإنجاح هذه التظاهرة العلمية.

إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني قائلاً: تم استقبال مشاركات الطلاب والطالبات إلكترونياً عبر رابط التسجيل في الصفحة المخصصة بالملتقى، حيث تم إغلاق باب استقبال المشاركات نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عدد المشاركات 4244 مشاركة بزيادة عن عدد مشاركات النسخة الماضية من الملتقى وصلت إلى أكثر من 60 %.

وأضاف: أن اللجان التحكيمية تعكف حالياً على تقييم المشاركات واختيار الأجدر منها للمنافسة على المراكز الأولى في الملتقى، مشيراً إلى أنه من أبرز مخرجات الملتقى هذا العام التنمية المستدامة للابتكار والبحث العلمي للطلاب والطالبات، وهو توجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تمت إعادة هيكلة المحاور الرئيسية للملتقى العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة.

وتابع: الملتقى يهدف إلى دعم مهارات صناعة الإنسان وتشجيع الطلاب والطالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية بعرض، ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.

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