بالفيديو.. "فزعة" أبناء "وادي الدواسر" تسعف عددًا من المشاركين بـ"رالي داكار"

بعضهم توقَّف بسبب وعورة الطريق

ضرب عدد من أبناء محافظة وادي الدواسر مثالاً رائعًا للتعاون، وذلك عبر إسعاف عدد من المشاركين بـ"رالي داكار" السعودية 2020، الذي حط رحاله شمال المحافظة اليوم ضمن خطته المعتمدة. ‫

‫ووثقت"سبق" لحظة تعرُّض عدد من السائقين المشاركين بالرالي لعملية توقف إجبارية بسبب طبيعة الكثبان الرملية، ووعورة الطريق؛ وهو ما حدا ببعض الدراجات والسيارات للتوقف إجبارًا؛ الأمر الذي استوقف عددًا من الجماهير المتفاعلة مع هذا الحدث العالمي، ومَدْ يد العون للدفع بالمتوقفين عبر ما يُعرف بنظام (الفزعة) أو (المعونة) العاجلة، التي لاقت استحسان المشاركين غير العرب، وتعجبوا من سرعة الإنقاذ الذي بادرهم به هؤلاء الشباب.

‫الجدير بالذكر أن هذه المرحلة السابعة تعد من أصعب المحطات لوعورة الطريق، ولكن جرأة البعض قادته للوصول في زمن قياسي، يعكس واقع التنافس المحتدم بين المتنافسين، وقدرتهم على التأقلم مع متغيرات البيئة.