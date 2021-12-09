أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن زيارة سمو ولي العهد للدوحة جددت التأكيد على ما يربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر من علاقات تاريخية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وأضاف آل عاتي لـ"سبق" أن الزيارة ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة. وأبان أن مجلس التنسيق السعودي - القطري سيسهم في مأسسة وتعزيز العلاقات السعودية القطرية وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها. وزاد أن مبادرات مجلس التنسيق السعودي القطري تستند إلى رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما الشقيقين والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب. واختتم "آل عاتي" مشيراًَ إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.

"آل عاتي": زيارة ولي العهد للدوحة جددت التأكيد على علاقات السعودية وقطر التاريخية زيد الخمشي سبق 2021-12-09 أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن زيارة سمو ولي العهد للدوحة جددت التأكيد على ما يربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر من علاقات تاريخية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.



وأضاف آل عاتي لـ"سبق" أن الزيارة ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.



وأبان أن مجلس التنسيق السعودي - القطري سيسهم في مأسسة وتعزيز العلاقات السعودية القطرية وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.



وزاد أن مبادرات مجلس التنسيق السعودي القطري تستند إلى رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما الشقيقين والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب.



واختتم "آل عاتي" مشيراًَ إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 01:40 PM

"آل عاتي": زيارة ولي العهد للدوحة جددت التأكيد على علاقات السعودية وقطر التاريخية قال لـ"سبق": تنسيق يسهم في المأسسة والتعزيز.. مظلة لمجلس التعاون ومبادرات نوعية





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أوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن زيارة سمو ولي العهد للدوحة جددت التأكيد على ما يربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر من علاقات تاريخية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.



وأضاف آل عاتي لـ"سبق" أن الزيارة ستسهم في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.



وأبان أن مجلس التنسيق السعودي - القطري سيسهم في مأسسة وتعزيز العلاقات السعودية القطرية وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.



وزاد أن مبادرات مجلس التنسيق السعودي القطري تستند إلى رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما الشقيقين والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب.



واختتم "آل عاتي" مشيراًَ إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.