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"المنافسة" تُطلق استبانةً لدراسة هيكل قطاع السيّارات

حرصًا على مكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ

أطلقت الهيئة العامّة للمنافسة، استبانة لدراسة هيكل قطاع بيع السيّارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيّارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة؛ رغبة منها في رفع تنافسيّة القطاع ومكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ على القطاع.

وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً لإيصال صداها إلى نطاق واسع من المهتمّين والمتخصّصين وذوي العلاقة في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والعموم؛ لإبداء مرئيّاتهم وتقديم الملاحظات والمعلومات الداعمة ذات الصلة، الّتي ستسهم في دعم جهود الهيئة في بناء السياسات والتنظيمات اللازمة، ورصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذيّة، بالإضافة إلى تعزيز فعّاليّة إنفاذ نظام المنافسة وحماية المستهلكين وصولاً للرفاهية العامّة.

يأتي ذلك نظراً لأهمّيّة قطاع السيّارات وأنشطته الّتي يشترك فيها جميع فئات المجتمع وما تثيره من القضايا المرتبطة بشكل مباشر برفاهية المستهلك.

يُذكر أنّ الدراسة تركّز على أهداف رؤية المملكة 2030 الّتي تهدف إلى بناء أساس قويّ للازدهار الاقتصاديّ الوطنيّ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنافسة" تُطلق استبانةً لدراسة هيكل قطاع السيّارات
سبق

أطلقت الهيئة العامّة للمنافسة، استبانة لدراسة هيكل قطاع بيع السيّارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيّارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة؛ رغبة منها في رفع تنافسيّة القطاع ومكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ على القطاع.

وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً لإيصال صداها إلى نطاق واسع من المهتمّين والمتخصّصين وذوي العلاقة في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والعموم؛ لإبداء مرئيّاتهم وتقديم الملاحظات والمعلومات الداعمة ذات الصلة، الّتي ستسهم في دعم جهود الهيئة في بناء السياسات والتنظيمات اللازمة، ورصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذيّة، بالإضافة إلى تعزيز فعّاليّة إنفاذ نظام المنافسة وحماية المستهلكين وصولاً للرفاهية العامّة.

يأتي ذلك نظراً لأهمّيّة قطاع السيّارات وأنشطته الّتي يشترك فيها جميع فئات المجتمع وما تثيره من القضايا المرتبطة بشكل مباشر برفاهية المستهلك.

يُذكر أنّ الدراسة تركّز على أهداف رؤية المملكة 2030 الّتي تهدف إلى بناء أساس قويّ للازدهار الاقتصاديّ الوطنيّ.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:37 PM

"المنافسة" تُطلق استبانةً لدراسة هيكل قطاع السيّارات

حرصًا على مكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامّة للمنافسة، استبانة لدراسة هيكل قطاع بيع السيّارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيّارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة؛ رغبة منها في رفع تنافسيّة القطاع ومكافحة الممارسات المخلّة الّتي تؤثّر بشكل سلبيّ على القطاع.

وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً لإيصال صداها إلى نطاق واسع من المهتمّين والمتخصّصين وذوي العلاقة في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والعموم؛ لإبداء مرئيّاتهم وتقديم الملاحظات والمعلومات الداعمة ذات الصلة، الّتي ستسهم في دعم جهود الهيئة في بناء السياسات والتنظيمات اللازمة، ورصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذيّة، بالإضافة إلى تعزيز فعّاليّة إنفاذ نظام المنافسة وحماية المستهلكين وصولاً للرفاهية العامّة.

يأتي ذلك نظراً لأهمّيّة قطاع السيّارات وأنشطته الّتي يشترك فيها جميع فئات المجتمع وما تثيره من القضايا المرتبطة بشكل مباشر برفاهية المستهلك.

يُذكر أنّ الدراسة تركّز على أهداف رؤية المملكة 2030 الّتي تهدف إلى بناء أساس قويّ للازدهار الاقتصاديّ الوطنيّ.

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