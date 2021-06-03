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"الألمعي" يبدأ مهام عمله محافظًا للعارضة بلقاء رؤساء 12 جهة

ناقش معهم عددًا من الملفات التي تصب في مصلحة المحافظة والمواطن

بدأ محافظة العارضة إبراهيم الألمعي مهام عمله بالمحافظة بلقاءات مكثفة بمسؤولي الجهات الحكومية في قطاعات التعليم والخدمات والشؤون الاجتماعية والإسلامية وغيرها من القطاعات، حيث تم مناقشة عديد الملفات التي تصب في مصلحة المحافظة والمواطن من بالدرجة الأولى من مشروعات وغيرها.

وتحظى محافظة العارضة الواقعة ضمن النطاق الجبلي شرق جازان باهتمام كبير من القيادة الرشيدة حيث تم تخصيص أخيرًا ميزانية تتجاوز الـ 400 مليون ريال لعددٍ من المشروعات التنموية لعددٍ من الوزارات والجهات ومنها (التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية) دشنها أمير المنطقة.

وقال مواطنون إنهم سعداء بما تحظى به المحافظة من نهضة تطويرية في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود موضحين أملنا في معالجة بعض الملفات المتعثرة سواء كانت خدمية أو تعليمية ومن أبرزها حسب ما ذكروا استكمال مشروعات المياه وذلك بتغطية القرى التي لا تزال تنتظر منذ سنوات بعد تخصيص ميزانية تصل إلى 160 مليونًا وإيجاد حلول لحرائق مكب النفايات الواقع غرب المحافظة والذي يتبع إداريًا محافظة أبوعريش ويتضرر من دخانه السام المتصاعد الآلاف في المحافظة.

يُضاف إلى ذلك، تطوير المشروعات البلدية بما فيها المتنزهات والعيون الحارة وذلك بالعمل على صيانتها والتوسع فيها وتهيئة ملاعب لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى النظر لبعض المشروعات التعليمية المتعثرة من المدارس وكلية البنات والطرق في المناطق الجبلية والتي وقفت عليها لجنة مشكلة من إمارة المنطقة في فترة سابقة، حيث اتضح أنها بحاجة إلى الصيانة والاستعجال في ترسيتها لسفلتتها.

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"الألمعي" يبدأ مهام عمله محافظًا للعارضة بلقاء رؤساء 12 جهة
سبق

بدأ محافظة العارضة إبراهيم الألمعي مهام عمله بالمحافظة بلقاءات مكثفة بمسؤولي الجهات الحكومية في قطاعات التعليم والخدمات والشؤون الاجتماعية والإسلامية وغيرها من القطاعات، حيث تم مناقشة عديد الملفات التي تصب في مصلحة المحافظة والمواطن من بالدرجة الأولى من مشروعات وغيرها.

وتحظى محافظة العارضة الواقعة ضمن النطاق الجبلي شرق جازان باهتمام كبير من القيادة الرشيدة حيث تم تخصيص أخيرًا ميزانية تتجاوز الـ 400 مليون ريال لعددٍ من المشروعات التنموية لعددٍ من الوزارات والجهات ومنها (التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية) دشنها أمير المنطقة.

وقال مواطنون إنهم سعداء بما تحظى به المحافظة من نهضة تطويرية في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود موضحين أملنا في معالجة بعض الملفات المتعثرة سواء كانت خدمية أو تعليمية ومن أبرزها حسب ما ذكروا استكمال مشروعات المياه وذلك بتغطية القرى التي لا تزال تنتظر منذ سنوات بعد تخصيص ميزانية تصل إلى 160 مليونًا وإيجاد حلول لحرائق مكب النفايات الواقع غرب المحافظة والذي يتبع إداريًا محافظة أبوعريش ويتضرر من دخانه السام المتصاعد الآلاف في المحافظة.

يُضاف إلى ذلك، تطوير المشروعات البلدية بما فيها المتنزهات والعيون الحارة وذلك بالعمل على صيانتها والتوسع فيها وتهيئة ملاعب لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى النظر لبعض المشروعات التعليمية المتعثرة من المدارس وكلية البنات والطرق في المناطق الجبلية والتي وقفت عليها لجنة مشكلة من إمارة المنطقة في فترة سابقة، حيث اتضح أنها بحاجة إلى الصيانة والاستعجال في ترسيتها لسفلتتها.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:32 AM

"الألمعي" يبدأ مهام عمله محافظًا للعارضة بلقاء رؤساء 12 جهة

ناقش معهم عددًا من الملفات التي تصب في مصلحة المحافظة والمواطن

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قاسم الخبراني - جازان
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بدأ محافظة العارضة إبراهيم الألمعي مهام عمله بالمحافظة بلقاءات مكثفة بمسؤولي الجهات الحكومية في قطاعات التعليم والخدمات والشؤون الاجتماعية والإسلامية وغيرها من القطاعات، حيث تم مناقشة عديد الملفات التي تصب في مصلحة المحافظة والمواطن من بالدرجة الأولى من مشروعات وغيرها.

وتحظى محافظة العارضة الواقعة ضمن النطاق الجبلي شرق جازان باهتمام كبير من القيادة الرشيدة حيث تم تخصيص أخيرًا ميزانية تتجاوز الـ 400 مليون ريال لعددٍ من المشروعات التنموية لعددٍ من الوزارات والجهات ومنها (التعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف، وشركة الكهرباء، وجمعية بر العارضة الخيرية) دشنها أمير المنطقة.

وقال مواطنون إنهم سعداء بما تحظى به المحافظة من نهضة تطويرية في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود موضحين أملنا في معالجة بعض الملفات المتعثرة سواء كانت خدمية أو تعليمية ومن أبرزها حسب ما ذكروا استكمال مشروعات المياه وذلك بتغطية القرى التي لا تزال تنتظر منذ سنوات بعد تخصيص ميزانية تصل إلى 160 مليونًا وإيجاد حلول لحرائق مكب النفايات الواقع غرب المحافظة والذي يتبع إداريًا محافظة أبوعريش ويتضرر من دخانه السام المتصاعد الآلاف في المحافظة.

يُضاف إلى ذلك، تطوير المشروعات البلدية بما فيها المتنزهات والعيون الحارة وذلك بالعمل على صيانتها والتوسع فيها وتهيئة ملاعب لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى النظر لبعض المشروعات التعليمية المتعثرة من المدارس وكلية البنات والطرق في المناطق الجبلية والتي وقفت عليها لجنة مشكلة من إمارة المنطقة في فترة سابقة، حيث اتضح أنها بحاجة إلى الصيانة والاستعجال في ترسيتها لسفلتتها.

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